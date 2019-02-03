Çöşnükspor iddialı

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi ekibi Çöşnük Spor Kulübü Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Emin Aydın, "A takım için tecrübeli futbolculardan oluşan bir transfer listesi hazırladık. Alt yapıdan yetişen yetenekli genç futbolcuları da A takıma alarak dinamik ve güçlü bir takım oluşturuyoruz" dedi.

Çöşnük Spor, Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi'nde 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Çöşnük temsilcisi, 17 Şubat'ta başlayacak sezon hazırlıklarına haftada yaptığı üç idmanla devam ediyor.

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi ekibi Çöşnük Spor Kulübü Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Emin Aydın, "Çöşnük Spor 2019 yılında yönetim kurulu tarafından alınan kararlar ve yüksek hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kaliteli ve tecrübeli bir teknik ekip oluşturduk. Futbolda, A takım için tecrübeli futbolculardan oluşan bir transfer listesi hazırladık. Alt yapıdan yetişen yetenekli genç futbolcuları da A takıma alarak dinamik ve güçlü bir takım oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

Aydın, yeni sezonun kendileri adına başarılarla dolu bir sezon olacağını ifade ederek, "Malatya'nın en büyük semtinin takımı Çöşnük Spor büyük başarılara ulaşacak potansiyele sahip. Birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde hedeflerimize ulaşacağız. Yeni projeler ve çalışmalarla bu yıl Çöşnük Spor, Malatya futboluna bir güneş gibi doğacaktır. Sürpriz transferler ve çalışmaları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu yolda taraftarında desteğini alarak büyük başarılara hep birlikte yürüyeceğiz. Yeni sezonun tüm Çöşnük Spor camiasına ve ligimiz takımlarına hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu.

Kaynak: İHA