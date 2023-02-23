Costel Avram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Costel Avram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Costel Avram kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Costel Avram ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Costel Avram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Costel Avram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Costel Avram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Costel Avram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Costel Avram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Costel Avram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Costel Avram 11 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur.  Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Costel Avram Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Costel Avram'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Costel Avram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Costel Avram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Costel Avram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Costel Avram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Chindia

Costel Avram kimdir

Costel Avram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Costel Avram şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Costel Avram nereli

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