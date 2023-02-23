Costel Zurbagiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Costel Zurbagiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Costel Zurbagiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Costel Zurbagiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Costel Zurbagiu 1 Ağustos 1991 tarihinde Moldova Nouă şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Costel Lucian Zurbagiu şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Costel Zurbagiu Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Costel Zurbagiu'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Costel Zurbagiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Costel Zurbagiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Costel Zurbagiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Costel Zurbagiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2018 yılında Fortuna B. Mic

3 Mart 2018 yılında Ripensia

30 Haziran 2018 yılında Fortuna B. Mic

1 Temmuz 2021 yılında Dumbravita

Costel Zurbagiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Costel Zurbagiu şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.