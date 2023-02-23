Costin Amzar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Costin Amzar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Costin Amzar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Costin Amzar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Costin Amzar 11 Temmuz 2003 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Costin Ionuț Amzăr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Costin Amzar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Costin Amzar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Costin Amzar'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Costin Amzar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Costin Amzar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Costin Amzar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Costin Amzar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında FC Dinamo

Costin Amzar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Costin Amzar şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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