Costin Ghiocel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Costin Ghiocel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Costin Ghiocel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Costin Ghiocel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Costin Ghiocel 7 Şubat 1994 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Costin Petruț Ghiocel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Costin Ghiocel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Costin Ghiocel'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Costin Ghiocel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Costin Ghiocel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Costin Ghiocel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Costin Ghiocel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2014 yılında CF Braila

1 Temmuz 2018 yılında Otelul Galati

Costin Ghiocel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Costin Ghiocel şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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