Costinel Tofan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Costinel Tofan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Costinel Tofan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Costinel Tofan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Costinel Tofan 2 Ağustos 1996 tarihinde Piteşti şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Costinel Andrei Tofan şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Costinel Tofan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Costinel Tofan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Costinel Tofan'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Costinel Tofan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Costinel Tofan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Costinel Tofan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Costinel Tofan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2016 yılında V. Saelele

1 Ağustos 2016 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2017 yılında FC Arges

Costinel Tofan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Costinel Tofan şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.