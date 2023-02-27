Costinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Costinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Costinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Costinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Costinha 11 Mart 1994 tarihinde Abrantes şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Miguel Neves da Costa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Costinha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Costinha'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Costinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Costinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Costinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Costinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Naval

1 Temmuz 2014 yılında Trofense

1 Aralık 2015 yılında Louletano

1 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında CS Grevenmacher

1 Temmuz 2018 yılında Hamm Benfica

1 Temmuz 2021 yılında US Mondorf

Costinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Costinha şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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