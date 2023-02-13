Cote kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cote Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cote adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cote Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cote 5 Eylül 1989 tarihinde Gijón şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Ángel Valdés Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cote Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Cote, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sporting Gijón futbol takımında oynamaktadır. Sporting Gijón takımına 31 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cote'nin Sporting Gijón ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cote Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cote isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cote Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cote futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Sporting B

1 Temmuz 2009 yılında Sporting Gijón

19 Temmuz 2011 yılında Roma

4 Ağu 2012 yılında Sociedad

30 Haziran 2014 yılında Roma

29 Temmuz 2014 yılında FC Porto

25 Temmuz 2016 yılında Villarreal

30 Haziran 2017 yılında FC Porto

14 Temmuz 2017 yılında Eibar

5 Temmuz 2021 yılında Osasuna

31 Temmuz 2022 yılında Sporting Gijón

Cote Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cote şuan Sporting Gijón takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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