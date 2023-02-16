Cottrell Ezekwem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cottrell Ezekwem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cottrell Ezekwem kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cottrell Ezekwem ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cottrell Ezekwem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cottrell Ezekwem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cottrell Ezekwem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cottrell Ezekwem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cottrell Ezekwem 13 Mayıs 1999 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cottrell Ezekwem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Cottrell Ezekwem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cottrell Ezekwem'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cottrell Ezekwemboyu ve yaşı kaç

Cottrell Ezekwem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cottrell Ezekwem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Cottrell Ezekwem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cottrell Ezekwem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern U17

1 Ağu 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Memmingen U19

1 Temmuz 2017 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2018 yılında 1860 München II

15 Temmuz 2020 yılında ZFC Meuselwitz

13 Ocak 2021 yılında VfB Homberg

1 Temmuz 2021 yılında SC Verl

Cottrell Ezekwem kimdir

Cottrell Ezekwem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cottrell Ezekwem şuan SC Verl takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TSV Milbertshofen, SE Freising, SC Freising, FC Bayern München (-2015), FC Memmingen (2016-2017), TSV 1860 München (2017-2018)

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Cottrell Ezekwem nereli

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