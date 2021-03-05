Cougar tipi helikopter özellikleri nelerdir? Hangi ülkenin? Kaç kişilik? TSK envanterine ne zaman girdi?

Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile yasa boğuldu. Batman'dan Bitlis'e giden askeri helikopter kaza kırıma uğradı ve 11 askerimiz şehit düştü. Söz konusu helikopter nedeniyle birçok askerimiz çeşitli olaylarda şehit olunca Cougar tipi helikopterler internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

COUGAR TİPİ HELİKOPTER ÖZELLİKLERİ NELERDİR? HANGİ ÜLKENİN?

AS-532UL Cougar tipi helikopterler, Fransa tarafından üretilmektedir. 9 ton yüklü kalkış ağırlığına sahiptir ve bu gücü çift motorundan almaktadır.

Söz konusu helikopterler personel taşınması ve malzeme sevkiyatı için kullanılmaktadır. Cougar'lar Türkiye, Fransa, Almanya ve İspanya dahil çok ülkenin ordusu tarafından kullanılıyor.

COUGAR TİPİ HELİKOPTER KAÇ KİŞİLİK? TSK ENVANTERİNE NE ZAMAN GİRDİ?

Cougar tipi helikopterler 1996 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmiştir. Bu helikopter ile 20 kişi taşınmaktadır. Bu helikopterlerde 2'si pilot , 1'i uçuş teknisyeni 3 mürettebat bulunmaktadır.

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