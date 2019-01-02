Coveney: "İrlanda - Kuzey İrlanda arasına fiziksel sınır geri dönmemeli"

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Brexit'in Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'ı eşit şekilde etkilediğini belirtti ve "İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki fiziksel sınırın yeniden oluşturulmaması" çağrısında bulundu.

Coveney, bütün tarafların Brexit'ten kötü bir şekilde etkilendiğini vurgulayarak, İrlanda garantisi anlaşmasına uyulması gerektiğini vurguladı. Coveney, İrlanda İş, İşletme ve İnovasyon Bakanı Heather Humphreys'in Independent gazetesinde yer alan sözlerine değinerek, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı:

"#Brexit hepimizi etkiliyor – Westminster'daki birçok kişi bu makaleyi okuyarak Birleşik Krallık ve İrlanda'nın Brexit süreci boyunca neden birlikte çalışması gerektiğini ve Birleşik Krallık ve AB'nin İrlanda sınırı garantisi konusunda neden anlaştığını anlayacaktır. Hep birlikte 1998 yılından bu yana elde edilen ilerlemeyi koruyalım."

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, tartışmalı Brexit anlaşmasının Avam Kamarası'ndan onay alacağına inandığını belirtmişti. May'in kabinesi, "anlaşmasız Brexit" seçeneklerini tartışmak adına diğer meclis üyelerinden beş gün önce, bugün Noel tatilinden dönüyor.

DHA