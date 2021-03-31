Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? | Koronavirüs aşısı randevu alma

MHRS üzerinden aşı randevusu alınırken Sinovac ya da BionTech koronavirüs aşılarından biri tercih edilebilecek. Yapılan açıklama sonrası birçok kişi "Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?" ve "Koronavirüs aşısı randevu alma" gibi konularda arama yapmaya başladı. İşte koronavirüs aşısı randevu ekranı ve detaylar...

COVİD-19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne giriş yapın. Önce aşı durumunu sorgulayın.

KORONAVİRÜS AŞISI RANDEVU ALMA

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR?

Aşı randevusu almadan önce aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.