Aşılamada yeni dönem! Vatandaşlar Sinovac ya da BioNTech aşılarından birini tercih edebilecekCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır? | Koronavirüs aşısı randevu almaE nabızdan aşı randevusu alma | Aşı durumu nasıl sorgulanır? | Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?31 Mart 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Ekrem İmamoğlu: HDP'ye terörist gözüyle bakarsanız karşısındayımBakanlık duyurdu: PKK'dan kaçan 3 terörist teslim olduSon dakika | Bakanlık duyurdu: O kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacakTevfik Göksu’dan Ekrem İmamoğlu’na çağrı!Çılgın sayısal loto sonuçları 31 Mart 2021 Çarşamba| Sonuç sorgulama ekranı Rize Çayeli Nüfusu 2020 - 2021 |  Çayeli İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?
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Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? | Koronavirüs aşısı randevu alma

MHRS üzerinden aşı randevusu alınırken Sinovac ya da BionTech koronavirüs aşılarından biri tercih edilebilecek. Peki Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? | Koronavirüs aşısı randevu alma ve detaylar haberimizde...

Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? | Koronavirüs aşısı randevu alma

MHRS üzerinden aşı randevusu alınırken Sinovac ya da BionTech koronavirüs aşılarından biri tercih edilebilecek. Yapılan açıklama sonrası birçok kişi "Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır?" ve "Koronavirüs aşısı randevu alma" gibi konularda arama yapmaya başladı. İşte koronavirüs aşısı randevu ekranı ve detaylar...

COVİD-19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne giriş yapın. Önce aşı durumunu sorgulayın.

KORONAVİRÜS AŞISI RANDEVU ALMA

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek. 

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

MHRS AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA EKRANI

E nabızdan aşı randevusu alma | Aşı durumu nasıl sorgulanır? | Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

AŞI DURUMU NASIL SORGULANIR?

Aşı randevusu almadan önce aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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