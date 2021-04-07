Covid-19 aşısı olmaya giden yaşlı kadına kanser şoku

Elazığ'da Covid-19 aşısı için gittiği aile sağlık merkezinde, öneri üzerine Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi tarama testi yaptıran 60 yaşındaki Zeynep Kutluay'a meme kanseri teşhisi kondu. Erken tanı ile hastalığı tespit edilen ve kısa sürede sağlığına kavuşan Kutluay, herkesi kanser tarama testi yapmaya davet etti. KETEM'de yapılan kontroller sonucunda Kutluay'ın, erken evre meme kanseri olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve burada yapılan tetkikler sonucunda kanser teşhisi konulan Kutluay, 26 Mart tarihinde ameliyata alınarak, kısa sürede sağlığına kavuştu.

"BU HİZMETİ ÜCRETSİZ OLARAK SUNUYORUZ"

İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlu Hekim Uzman Dr. Pınar Tepe, "Ulusal tarama programı kapsamında da sağlık kuruluşlarımızda KETEM Sağlıklı Hayat ve Aile Sağlığı merkezlerimizde 40-69 yaş arasındaki kadınlarımızın meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlarımıza rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş aralığında kadın ve erkeklerimize kalın bağırsak kanseri için taramalarımız devam etmektedir. Bu hizmeti halkımıza ücretsiz olarak sunmaktayız." dedi.

"HİÇBİR RAHATSIZLIĞIM YOKTU"

Yaşadığı süreci aktaran Zeynep Kutluay, "Buraya aşı için geldim. Genel tarama yapmaları gerektiğini söylediler, ben de kabul ettim. Benim hiçbir rahatsızlığım da yoktu, sonrasında kanser olduğum ortaya çıktı. Doktorlarımıza, hemşerilerimize çok teşekkür ederim." diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı