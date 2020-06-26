Covid-19 bisiklet kullanımını arttırdı

Covid-19 salgını dolayısı ile toplu taşıma araçlarından uzak duran Sivaslılar kısa mesafeli ulaşımları için bisikletleri tercih etti.

Covid-19 tedbirleri kişisel alışkanlıkları değiştirmeye devam ediyor. Sivas'ta Covid-19 salgını sonrası toplu taşıma araçlarının kullanımında azalma yaşanırken bisiklet kullanımındaki artış dikkat çekti. Havalarında ısınması ile bisiklet satışları da patladı.

Sivas Merkez Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan bisiklet satıcısı Ekrem Kavaklı, yaklaşık 32 yıldır bisiklet satışı ve tamiri yapıyor. Kavaklı Sivas'ta 2020 yılının bisiklet yılı olduğunu ifade edip, "Korona virüsün olmasından dolayı insanlarımız toplu taşımı kullanmak yerine genelde daha çok bisiklet tercih edildi. Geçen senelere göre yaklaşık yüzde 50, yüzde 60 gibi bir artış sağlandı. Aslında çok güzel bir şey oldu. Kalabalık ortamlardan ve toplu taşımalardan ziyade bisiklet tercih edilmesi çok daha iyi oldu. Hem sağlık açısından hem güvenlik açısından insanlarımız bisiklete yöneldi ve daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Gönül ister ki her sene bu kadar bisiklet kullanılsın. Toplu taşıma araçları az kullanılsın insanlar için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Taşıt kullanan arkadaşlarımdan şunu çok rica ediyorum, bisiklet kullanan insanlarımızı hiçe saymaktansa onlara saygı çerçevesinde bulunup özellikle bisikletlilere yol vermesini özellikle rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Bisiklet karbon salınımını azaltıyor

Mehmet Sülün isimli bisiklet sürücüsü ise sağlık açışından bisiklet kullanımının önemine değinerek, "Batı ülkelerinde pandemi süreci ile birlikte bisiklet satışları yüzde 120 oranında artmış. Bu da şunun göstergesi. Toplu ortamlardan uzak durmak, çevreye insanların duyarlılığını arttırmak. Çünkü bisiklet kullandığınız zaman hem karbon salınımını azaltıyorsunuz hem de kendi sağlınıza katkılarda bulunuyorsunuz. Ben bisikleti şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA