Covid-19 bizden korksun

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından virüsün resmi adı SARS-CoV-2 (Şiddetli akut solunum Sendromu – Koronavirus -2) olarak belirlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü virüsün neden olduğu hastalığı tanımlamak için COVID -19 terimini kullanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün artık bir pandemi olarak kabul ettiği koronovirüs hastalığı (Covid-19) ülkemizde de önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. Korona virüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır.

Dengeli ve özel beslenme için, vücudumuzu virüslerle karşı koruyan ve savaşan besin önerilerimizin bazıları;

KEKİK

Doğadan gelen her şey bize daha faydalıdır. Ancak kekiğin ve yağının faydaları farklıdır. Kekiğin yağı, bitkisinden çok daha etkilidir. Faydalı olan kekik yağı ise carvacrol oranı yüksek olandır. Yüzde 80 ve üzeri olduğunda virüs ve bakterilere karşı koruyucu, yok edici ve iyileştirici özelliği oluşur. Timol oranının ise yüzde birin altında olması önemlidir.

Yapılan bir araştırmada, kekik yağının içindeki carvacrol hammaddesinin, Koronavirüsün DNA zincirini parçalayarak virüsü tamamen yok ettiğini ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda antimikrobiyal etkisi sayesinde mikropları güvenli bir şekilde ortadan kaldırır.



İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.

ÇÖREKOTU

Çörekotu tohumunun, Çörek otu da antiviral ve antibakteriyeldir. Mikropları öldürür ve güçlü bir antioksidan olması sebebiyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İçerisindeki 'timokinon' maddesi diyabet, kolesterol, sedef ve egzama, alerjile, sindirim sorunlarına iyi geliyor. Çörek otunun en büyük özelliği ciğerleri temizlemesi ve ciğerlerde oluşabilecek tahribatı önlemesidir.

ZERDEÇAL

Zerdeçal antiviral, antibakteriyel, antiflojistik ve antimutajendir. Hücrelerin mutasyona uğramasını engeller. Zerdeçal antioksidan ve anti-enflamatuar özelliği ile akciğer hücrelerindeki oksijen yapımına zarar veren radikalleri temizleme görevini üstlenir.

KARA MÜRVER

Kara mürver inflamasyonu (iltihaplanma) azaltmada ve bağışıklık sistemini yapılandırmada etkilidir.

SARIMSAK

Sarımsak, güçlü bir antioksidandır. Sarımsak’ın içerisinde yer alan allicin adlı antioksidan enfeksiyona karşı savaşmaktadır.

BROKOLİ

Yüksek oranda C vitamini barındırır. İçeriğindeki antioksidan sayesinde bakteri ve virüslerle savaşır.

Folat açısından oldukça zengin bir besin olan brokoli, yeni vücut hücrelerinin yapımında ve zararlı mikropları yok eden lenfositlerin oluşmasında önemli bir göreve sahiptir.

Öksürük otu

Öksürük otu balgam sökücüdür, C vitamini deposudur. Kızıldereliler tarafından binlerce yıl ciğerleri güçlendirmek için kullanılmıştır. Astım, bronşit, öksürük gibi pek çok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.

TERE

Tere, tam bir akciğer dostudur. Akciğerdeki tahribatı onarır.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ

İçeriğindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm, çekirdeğini çiğneyerek tüketilmelidir.



KIRMIZIBİBER

İçeriğinde bol miktarda C vitamini vardır. Bu bir portakaldan yaklaşık 2 kat daha fazladır. Özellikle solunum yolu hastalıklarına yol açan virüslerle savaşır.

Kırmızıbiber, zengin bir beta karoten kaynağıdır. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve virüslere karşı savaşta önemli bir besindir.

NOHUT: Protein ve çinko kaynağıdır. Vücudun hasarlı dokularını onarır. Bağışıklık sistemini güçlü tutması en önemli özellikleri arasında yer alır.

SİRKE

Tıbbın kurucusu olan Hipokrat ve akademi arkadaşları tarafından iltihap ve ülsere iyi geldiği tesbit ederek hastaları sirke ile tedavi etmeye başladıklarını bilinmektedir. Antik zamanlardan beri, sirke antiseptik bir ürün olarak yaraların iyileştirilmesinde ve enfeksiyonlarla mücadele amacı ile kullanılmıştır. Sabahları aç karnına içilen sirkeli su vücuttaki iltihap ve enfeksiyonun sökülmesine yardımcı olurken hastalıklara karşı korumaktadır.

Covid 19 tehdidini düzenli beslenme bol sıvı tüketimi ile aşabiliriz. Koronavirüse karşı en büyük gücünüz bağışıklık sisteminizdir.

Sağlıklı günler...

