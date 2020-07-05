Malatya'nın dünyaca meşhur kayısısında bu yıl hasat Covid-19 gölgesinde yapılıyor.

Dünyada en fazla Türkiye'de, Türkiye'de ise en fazla Malatya'da üretilen Avrupa Birliği Coğrafi İşaret belgesine sahip kayısının ihracatından yılda 250-350 milyon dolar gelir elde ediliyor. Malatya'da dikili 8 milyon ağaç ile 50 bin ailenin geçim kaynağı olan kayısıda Haziran ayının son haftasında başlayan hasat, Ağustos ayının ortalarına kadar devam edecek. 110 ülkeye ihracatı gerçekleşen kuru kayısıda geçen yıl yaklaşık 100 bin ton ihracat yapılarak, 253 milyon 500 bin dolar gelir sağlanmıştı. Bu yıl ise 385 bin ton yaş, 85 bin ton kuru kayısı rekoltesi tahmin edilirken, 20 bin ton civarında yaş kayısı ihracatı yapılması bekleniyor.

Covid-19 gölgesinde kayısı hasadı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kurallara uygun olarak hasat yapan kayısı işçileri, hijyene dikkat ederek çalışıyor. Kükürtlenip kurutularak dış pazara sunulan kayısı, önemli ihraç ürünleri arasında yer alıyor. Kayısı, organik gün kurusu, kuru kayısı çekirdeği, kuruyemiş, pekmez, pestil ve marmelat olarak da tüketiliyor. Yere düşüp kırılanlar ile hudayı denilen kayısılar ise meyve suyu fabrikalarına gönderilerek, kayısı marmelatı, reçeli ve meyve suyu yapılıyor.

Kayısının faydaları

Uzmanlar, kayısının faydaları konusunda, "İçeriğindeki kan basıncını düşüren potasyum ve likopen gibi antioksidanlar sebebiyle kalp sağlığını korur, kayısı içeriğindeki retinol ve beta carotene sebebiyle göz sağlığını destekler, kötü kolesterolü azaltırken iyi kolestrolü de arttırır. Yüksek besin değerine sahip olan kayısı; A, B, C, E vitaminleri içeriğinin yanı sıra aynı zamanda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif deposu. Yaş ve kuru olarak tüketilebilen kayısı sindirimi kolaylaştırıyor, tokluk hissi sağlıyor, kilo kontrolüne yardımcı oluyor ve kabızlığa iyi geliyor. Antioksidan özelliği ile de bedeni sağlıklı tutarak hastalıklardan koruyor. Kayısı antioksidan etkiye sahiptir. Kalbi koruyor, cildi güzelleştiriyor" bilgilerini verdi.

Kaynak: İHA