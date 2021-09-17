Covid-19 hastası olan mahkum, hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı! Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde olan 23 yaşındaki tutuklu mahkum koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mahkum koğuşundan firar etti. Mahkumun Tuvalet penceresinin parmaklıklarını sökerek kaçtığı anlaşıldı.

Konya E Tipi Kapalı Kapalı Cezaevinde 11 yıl kesinleşmiş hapsi olan tutuklu Veysel A. (23) koronavirüs şüphesiyle Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUVALET PENCERESİNDEN KAÇTI! Veysel A., testinin pozitif çıkmasıyla hastanenin mahkûm koğuşuna tedavi edilmek üzere alındı. Veysel A., dün akşam saat 20:00 sıralarında tuvalet penceresinin metal muhafazasını sökerek hastaneden firar etti. Mahkumun kaçtığını fark eden sağlık personelleri polis ekiplerine haber verdi. Bölgede yapılan arama çalışmalarının ardından Veysel A.'nın izi sürülemedi. Polis ekiplerinin firariyi arama çalışmaları sürüyor. mahkumkaçakfirarihastanecorona virüs