MEB okullar kapanacak mı 2021? Okullarda yüz yüze eğitim kaldırılacak mı?Tuzlaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Yalancı 1. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı ilk bölüm canlı izleManisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?İstanbul’da kaza! Rayların arasına sıkışan cisim tramvayı yoldan çıkardıSağlık Bakanlığı koronavirüs rehberi güncellendi! ''Negatif ve aşılı temaslıya karantina yok''Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 17 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 17 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 13. bölüm canlı izleSON DAKİKA! BDDK'dan tüketici kredisi kararı!
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Covid-19 hastası olan mahkum, hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı!

Covid-19 hastası olan mahkum, hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı!

Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde olan 23 yaşındaki tutuklu mahkum koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mahkum koğuşundan firar etti. Mahkumun Tuvalet penceresinin parmaklıklarını sökerek kaçtığı anlaşıldı.

Covid-19 hastası olan mahkum, hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı!

Konya E Tipi Kapalı Kapalı Cezaevinde 11 yıl kesinleşmiş hapsi olan tutuklu Veysel A. (23) koronavirüs şüphesiyle Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


TUVALET PENCERESİNDEN KAÇTI!

Veysel A., testinin pozitif çıkmasıyla hastanenin mahkûm koğuşuna tedavi edilmek üzere alındı. Veysel A., dün akşam saat 20:00 sıralarında tuvalet penceresinin metal muhafazasını sökerek hastaneden firar etti.

Covid-19 hastası olan mahkum, hastanenin tuvalet penceresinden kaçtı!

Mahkumun kaçtığını fark eden sağlık personelleri  polis ekiplerine haber verdi. Bölgede yapılan arama çalışmalarının ardından Veysel A.'nın izi sürülemedi. Polis ekiplerinin firariyi arama çalışmaları sürüyor. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT