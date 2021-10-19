Covid-19 ilacı geliyor! Pfizer’ın geliştirdiği ilaç, virüsün bulaşmasını önleyecek!​​​​​​​

Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla, Selanik’te şirketinin açılışında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Bourla’nın şirketin geliştirdiği Covid-19 ilacı ile ilgili açıklama yaptı.

2021'İN SONUNDA TAMAMLANACAK

Bourla, “Covid-19 ilacı için çalışmalar devam ediyor ve bu incelemelerin sonuçlarının 2021 yılının sonunda tamamlanmasını bekliyoruz” dedi. Bourla, henüz sonuçların gelmediğini söylerken 1 milyar euroluk yatırım yaptıklarını ve laboratuvar sonuçlarının olumlu olması halinde üretime geçebileceklerini belirtti.

Pfizer, corona virüsü ilacı için çalışmaların başladığını duyurmuştu. Şirketin açıklamasında PF-07321332 adı verilen ilacın corona virüsüne yakalanan ve semptom gösteren hastalar üzerinde deneneceği ve virüsün bulaşmasını engellemeyi amaçladığı duyurulmuştu.

2.660 GÖNÜLLÜ VAR

18 yaş üstü 2 bin 660 gönüllü ilacın denemelerine katılacak.

Söz konusu yetişkin gönüllülerden corona virüsüne yakalananlara, geliştirilen ilaçtan günde iki kez verilecek. İlacı beş veya on gün boyunca kullanacak olan hastaların, corona virüsünü sağlıklı kişilere bulaş durumu izlenecek.

İlacın başarılı olması halinde virüsü hücre içinde çoğalma fırsatı bulamadan durdurması ve semptomların gelişmesini önlemesi amaçlanıyor.

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“BİR YIL İÇİNDE BİTECEK” DEMİŞTİ

Koronavirüs salgınının gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunarak dünya kamuoyunun gündemine oturan Pfizer CEO’su Bourla, geçen ay ABC News’e konuşmuştu.

Bourla, “Bir yıl içinde normal hayata dönebileceğimizi düşünüyorum. Bu, yeni varyantların ortaya çıkmayacağı ve hayatımızı aşı olmadan yaşayabileceğimiz anlamına gelmiyor” demişti.

Bourla'nın yorumları, pandeminin bir yıl içinde sona ereceğini öngören Moderna CEO'su Stéphane Bancel'in geçen hafta yaptığı açıklamaları pekiştiriyor.

Bancel, İsviçre gazetesi Neue Zürcher Zeitung'a verdiği demeçte, “Son altı aydaki üretim kapasitesinin genişlemesine bakarsanız, gelecek yılın ortasına kadar dünyadaki herkesin aşılanabilmesi için yeterli doz mevcut olmalı” demişti. Bancel'ın açıklamalarını takiben Bourla da COVID-19'un dünya çapında ortaya çıkan varyantlarıyla mücadele etmek için muhtemelen yıllık aşı gerekeceğini belirtti.