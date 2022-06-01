Covid-19 ile birlikte kızamık vakaları artış gösterdi

Dünya genelinde devam eden ve etkilerini gösteren Covid-19'un kızamık hastalığını da artırdığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Dünya genelinde artış gösteren vakaların hala daha artış gösterdiği bildirildi. 1 yaş altında daha çok görülen bu hastalık için uzmanlar, aşılama ile hastalığın önün geçilebileceğini söylüyor

KÜÇÜK ÇOCUKLARDA ETKİSİ DAHA FAZLA

Daha çok okul öncesi çocuklarda görülen kızamık Memorial Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Nisa Eda Çullas İlarslan, "Viral döküntülü hastalıklar arasında yer almaktadır. Diğer adı rubeola olan kızamık hastalığının etkeni, “morbillivirüs” isminde bir virüstür. Bu hastalık okul öncesi dönemdeki çocuklarda daha sık görülmektedir." şeklinde konuştu.

Virüsün bulaştıktan sonra 10-12 gün içinde vücutta kaldığını söyleyen İlarslan, hastalığın belirtileri arasında halsizlik, kuru öksürük, burun akıntısı ve hafif yüksek ateş görüldüğünü belirterek, yeterli aşılamanın yapılmadığı toplumda kızamık hastalığının daha fazla yayılım gösterdiğini belirtti.

PANDEMİ İLE BİRLİKTE ETKİSİ DAHA DA ARTTI

UNİCEF ve DSÖ verilerine göre 2021 yılına oranla kızamık vakalarında yüzde 80 oranında artış görüldü. Kızamık vakalarının artışına, COVID-19 salgınının ilk zamanlarında dikkatle uyulan maske ve mesafe kurallarının son zamanlarda kaldırılması, pandeminin oluşturduğu stres nedeniyle ebeveynlerin çocuklarını aşıya götürmemesi ve ekonomik olumsuzluklar ile pandemiye odaklanılması sebebiyle ulusal aşılama faaliyetlerinin sekteye uğraması sebep olarak gösteriliyor.