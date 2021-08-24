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Covid-19 nedeni ile Mardin'de 10 mahalle  karantinaya alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan 10 mahallede yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Salgının toplum sağlığını  etkilemeden yönetebilmek için köy sakinleri karantinaya alındı.

Covid-19 nedeni ile Mardin'de 10 mahalle  karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Midyat İlçesine bağlı Ortaca, Sivrice, Yayvantepe, Şenköy, Acırlı, Budaklı, Gülveren, Söğütlü, Yolbaşı ve Doğançay mahallelerinde, Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek ve sosyal mesafeyi koruyarak yayılım hızını yavaşlatmak  amacıyla karantina uygulanmasının olması kararlaştırdı. Karantina, bugün saat 19.30'da başlayıp 7 Eylül günü saat 05.00'te sona ereceği bildirildi.

Covid-19 nedeni ile Mardin'de 10 mahalle  karantinaya alındı

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