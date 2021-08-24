Covid-19 nedeni ile Mardin'de 10 mahalle  karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Midyat İlçesine bağlı Ortaca, Sivrice, Yayvantepe, Şenköy, Acırlı, Budaklı, Gülveren, Söğütlü, Yolbaşı ve Doğançay mahallelerinde, Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek ve sosyal mesafeyi koruyarak yayılım hızını yavaşlatmak amacıyla karantina uygulanmasının olması kararlaştırdı. Karantina, bugün saat 19.30'da başlayıp 7 Eylül günü saat 05.00'te sona ereceği bildirildi.