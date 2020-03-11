Covid-19 - Nissan Hubei'de üretime yeniden başlıyor

Nissan Motor Co. Ltd. ülke genelinde yeni Covid-19 vakalarının azalması üzerine, Çin'in Hubei bölgesindeki Xiangyang fabrikasında üretime yeniden başlayacağını açıkladı.

Japon otomotiv şirketinden yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının başladığı yer olan Hubei bölgesindeki fabrikada, salgının başladığı dönemlerde ara verilen üretimin bu hafta sonunda yeniden başlayacağı belirtildi. Açıklamada, ülke genelindeki fabrikalar genelinde ara verilen üretimin tam olarak ne zaman normale döneceğine ilişkin bir bilgiye ise yer verilmedi.

Covid-19 salgınının başlamasının ardından Çin'de üretime ara veren otomotiv üreticilerinin arasında, Nissan'dan başka, aralarında General Motors, Honda ve Toyota'nın yanında daha birçok şirket bulunuyor.

Kaynak: DHA