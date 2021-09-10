Dünya rekoru kırdı! Türkiye’de 4 Almanya’da 2 koronavirüs aşısı olan adam şaşırttıAyvalık nerede? | Ayvalık nerede kalınır? | Cunda Adasına nasıl gidilir? | Cunda Adası gezilecek yerlerKıskançlık krizi geçiren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını alıkoydu! Cinsel birlikteliğe zorladı, üzerlerine tuvalet yaptıBakiye isminin anlamı nedir, Bakiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şakar isminin anlamı nedir, Şakar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aybike isminin anlamı nedir, Aybike ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Karatan isminin anlamı nedir, Karatan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Egesel isminin anlamı nedir, Egesel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Alburak isminin anlamı nedir, Alburak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Emsal isminin anlamı nedir, Emsal ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Covid-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk ülke Danimarka oldu

Covid-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk ülke Danimarka oldu

Danimarka geçerli Covid-19 önlemlerinin tamamını kaldırdı.

Covid-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk ülke Danimarka oldu

Ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığını belirten Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu bundan dolayı ülkedeki bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Kurul yaptığı açıklamada, Danimarka'da 11 Mart 2020'de başlayan sert Covid-19 kısıtlamalarının bugün itibariyle tamamen kaldırıldığını ifade etti.

Yapılan açıklamada  ülke genelinde gerçekleşen rekor aşılama düzeyi ile , Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına girdiğine dikkat çekildi. Ayrıca açıklamada uluslar arası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların geçerliliğinin korunduğunu belirtildi.

Covid-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk ülke Danimarka oldu

Danimarka'nın salgına karşı zaferini başlangıçta sert önlemlere sonra da yüksek aşılama oranına ulaşmasıyla başardığını söyleyen Rigshospitalet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıkları Başhekimi Jens Lundgren, ülkede aşılama oranının yüzde 83’e çıktığını kaydetti. Sonbahar ve kış aylarında salgının kontrolden çıkması halinde kısıtlamaların tekrar gündeme gelebileceği söylendi.

Covid-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk ülke Danimarka oldu

Danimarka'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ulusal Sağlık Kurumunun açıkladığı rakamlara göre, 2 bin 604'e yükseldi. Vaka sayısı ise 350 bin 996’ya çıktı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT