Covid-19 önlemlerini tamamen kaldıran ilk ülke Danimarka oldu

Ülkedeki yeni tip koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığını belirten Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu bundan dolayı ülkedeki bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Kurul yaptığı açıklamada, Danimarka'da 11 Mart 2020'de başlayan sert Covid-19 kısıtlamalarının bugün itibariyle tamamen kaldırıldığını ifade etti.

Yapılan açıklamada ülke genelinde gerçekleşen rekor aşılama düzeyi ile , Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına girdiğine dikkat çekildi. Ayrıca açıklamada uluslar arası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların geçerliliğinin korunduğunu belirtildi.

Danimarka'nın salgına karşı zaferini başlangıçta sert önlemlere sonra da yüksek aşılama oranına ulaşmasıyla başardığını söyleyen Rigshospitalet Hastanesi Bulaşıcı Hastalıkları Başhekimi Jens Lundgren, ülkede aşılama oranının yüzde 83’e çıktığını kaydetti. Sonbahar ve kış aylarında salgının kontrolden çıkması halinde kısıtlamaların tekrar gündeme gelebileceği söylendi.

Danimarka'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ulusal Sağlık Kurumunun açıkladığı rakamlara göre, 2 bin 604'e yükseldi. Vaka sayısı ise 350 bin 996’ya çıktı.