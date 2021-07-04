Sağlık Bakanlığı her gün koronavirüse ilişkin güncel verileri paylaşmaya devam ediyor. Ama bugün akşam saatlerinde birçok internet kullanıcısı Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüse ilişkin güncel verileri paylaştığı sayfaya giremedi. Peki Covid-19 sitesi çöktü mü? | Neden açılmıyor? | covid19.saglik.gov.tr 4 temmuz korona tablosu 2021 neden paylaşılmadı? İşte ayrıntılar...

COVİD-19 SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

Bugün akşam saatlerinden itibaren Covid-19 sitesine girilemiyor. Tablo geç açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımı ile gecikmenin nedeni belli oldu. Bakan Koca, 4 Temmuz Pazar gününe ait güncel koronavirüs verilerini bu gece saat 22.40'ta Twitter hesabında paylaştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak. "

COVİD-19 SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Bakan Koca, koronavirüse ilişkin güncel verilere yer verdiği paylaşımda artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni ekrandan izleneceğini belirtti. Tablodaki değişiklik dikkat çekti. Paylaşımda, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 verilerini yayınladığı siteye de yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 sitesi bazı kişilerde hiç açılmazken diğer internet kullanıcıları 404 - File or directory not found uyarısı ile karşı karşıya kalıyor.

Bazı kişiler ise siteye girmek istediklerinde ekrana "Uygulama şu an isteğinize cevap veremiyor!" uyarısı geliyor ve kullanıcılar geri dön'e tıklayarak geldikleri siteye geri yönlendiriliyor.

COVİD19.SAGLİK.GOV.TR 4 TEMMUZ KORONA TABLOSU 2021 NEDEN PAYLAŞILMADI?

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 sitesine giremeyenler 4 Temmuz koronavirüs tablosunun neden paylaşılmadığını merak etti.

4 Temmuz 2021 Pazar Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri bugün biraz geç saatlerde açıklandı. Gecikmenin nedeni belli oldu.

Saat 22.40'ta Bakan Koca sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Tabloda değişikliğe gidildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." ifadelerini kullandı.

4 Temmuz 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

3 Temmuz 2021 Cumartesi gününe ilişkin Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, verileri, "covid19.saglik.gov.tr" adresinde paylaşıldı.

Buna göre; Türkiye'de son 3 Temmuz Cumartesi günü 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 478 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 702 oldu, 4 bin 913 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi.

Test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368, vefat sayısı da 49 bin 874 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların yüzde 20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik solunum yolu hastalığı

-Kanser

-Sağlık çalışanları

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA MI?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. Şimdiye kadar 15 yaş altı 12 çocuk Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybetmiştir.

HAMİLELER RİSK ALTINDA MI?

Covid-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar Covid-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Covid-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında Covid-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar Covid-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

KORONAVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.