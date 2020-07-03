Covid-19 sürecinde egzamaya dikkat

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınından korunmak için insanlar artık sabun, deterjan ve çamaşır suyu gibi kimyasal maddeleri daha çok kullanıyor. Bazı derilerde bu tür kimyasal maddelerin kullanımı sonucunda insanlarda egzama oluşabileceğine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Burak Sezen, egzamadan korunmanın yollarını anlattı.

Sabun, deterjan gibi kimyasal maddeler ya da eldivenin içindeki maddelere bağlı, metaller veya kozmetik ürünlere sürekli temasla deride harabiyet geliştiğini ve sonrasında harabiyete bağlı irritan bir reaksiyonla egzama oluştuğunu ifade eden Özel Ata Sağlık Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Burak Sezen, "Diyelim ki, bu maddelere sürekli maruz kalındı ve deri bütünlüğü bozulduktan sonra bu egzama gelişti. Sonrasında o bölgeye su bile değse şikayet tekrarlıyor" dedi.

PH dengesine dikkat

Temasa bağlı egzamada tedavi görülse de derinin korunmadığı takdirde şikayetlerin tekrarlayacağının altını çizen Dermatoloji Uzmanı Burak Sezen, "Bu egzama türünde, etkeni bulduğumuz zaman ondan uzak durmalıyız. Su ve sabun kullanımı derinin PH derecesine uygun olmalı. El ve vücut yıkanırken çok sıcak ya da çok soğuk derecelerden kaçınılmalı. Daha çok ılık suyla temas edilmeli" diye konuştu. Saat, yüzük gibi takıların altında biriken kimyasal maddelerin de egzamaya sebep olabileceğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Burak Sezen, "İş yaparken takıları çıkarmak önlemler arasında sayılabilir" ifadelerine yer verdi.

Eldiven kullanımı nasıl olmalı?

Evde temizlik esnasında eldiven kullanımına da dikkat edilmesi gerektiğine değinen Dermatoloji Uzmanı Sezen, şunları söyledi: "Evde bulaşık yıkarken, temizlik yaparken mutlaka eldiven giyiyoruz ama bu eldivenler de bazen egzama yapabiliyor. Eldivenler de, sürekli elimizde kaldığı zaman hem terleme ile hem de içindeki madde ile egzama oluşumuna yol açabiliyor. Bu yüzden hastalara önerimiz şu; ilk önce pamuksu bir eldiven giyin. Bu, "egzama eldiven" olarak da satılabiliyor. İsterseniz eski atlet veya tişörtlerden kendiniz de yapabilirsiniz. Daha sonra pamuksu eldiven üzerine diğer eldiveni takın." Dermatoloji Uzmanı Sezen, aynı zamanda kozmetik ürünlerle temasta da mutlaka eldiven kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

"Gıdalar da egzama yapabilir"

Yalnızca kimyasal maddelerin değil, gıdaların da bazen egzamaya neden olabileceğine işaret eden Dermatoloji Uzmanı Sezen, "Domates, limon gibi asidik madde içeren ürünlerle elimiz çok haşır neşir olursa egzamaya yol açabiliriz. Mesela salça yaparken dikkatli olunmalı. Gıdalarla bu tarz işlemlerde elimiz maruz kaldığı asidik madde temasına bağlı egzama yapabiliyor" dedi.

Tedavi süreci

Gereken önlemlere dikkat edildikten sonra tedaviye başlanabileceğine dikkat çeken Sezen, "Tedavide de düşünecek olursak ilk olarak nemlendirici, ardından kortizonlu merhemler kullanıyoruz. Kortizonlu merhem kullanımı, mutlaka dermatoloji uzmanının kontrolünde olmalıdır. Yanı sıra fototerapi dediğimiz ışık tedavileri de egzama tedavisinde kullanılan bir yöntemdir" diye konuştu.

Kaynak: İHA