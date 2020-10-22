Covid-19 virüsnü konu olan film "Corontina" gösterime hazır

Yönetmenliğini Can Sarcan'ın yönettiği 'Corontina', 27 Kasım'da gösterime girecek. Bilal Kalyoncu'nun yapımcısı olduğu filmde başrolleri Ayşe Akın, Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz, Ceren Akdağ ve Melih Değirmenci paylaşıyor. Allen Stewart ile Michelle Denise Rinehart'ın da oyuncu kadrosunda bulunduğu 'Corontina', kısıtlamanın olduğu günlerde Taksim'de özel izinle çekildi.

Koronavirüs konulu 'Corontina', beyazperdeye bir milyon dolar ödüllü bir televizyon yarışmasına katılan 8 kişinin gerilim yüklü öyküsünü taşıyacak.

YARIŞMACILARIN HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu mayıs ayında, alınan özel izinle İstiklal Caddesi’nde çekilen “Corontina”, 1 milyon dolar ödüllü bir televizyon yarışmasına katılan 8 kişinin gerilim yüklü öyküsünü beyazperdeye taşıyacak. Senaryosunu Bilal kalyoncu, Can Sarcan ve Koray Yeltekin’in kaleme aldığı filmin konusu şöyle: Dünyanın dört bir yanından gelen 8 yarışmacı, dış dünyayla iletişimleri olmadan, kameralarla dolu bir evde 1 milyon dolarlık büyük ödül için kıyasıya bir yarışın içine girerler. Yaşadıkları olağandışı durumlar sonrasında yarışma evini terk etmek zorunda kalırlar.

Dışarı çıktıklarında ise bıraktıklarından çok farklı bir dünyayla karşılaşacaklardır. Victoria Walker (Ayşe Akın), hakikati öğrenmek ve hayatta kalmak için diğer yarışmacılarla birlikte büyük bir savaş verir. Büyük ödülü kazanmak uğruna başlayan bu yarış, yarışmacılar için hayatta kalma mücadelesine dönüşürken, acaba bütün bu yaşananlar formatın bir parçası mıdır? (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)