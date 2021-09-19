Covid-19'da erken doğum riski artıyor!

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, salgında delta varyantının önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı ve belirtilerinin daha tehlikeli seyrettiğini belirterek hamilelerde de bu hastalığın görülme sıklığının arttığını ifade etti. Prof. Dr. Bilge, koronavirüsü atlatanların da mutlaka aşı dozlarını tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Hamile veya emziren anneler ile 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin Covıd-19'a karşı aşılanması gerektiğini vurgulayan Bilge "Delta varyantının orijinal veya Alfa varyantlarından daha bulaşıcı olmasının yanı sıra, daha önce sadece hafif enfeksiyonların görüldüğü yaş gruplarında artık daha ciddi hastalıklara ve buna bağlı olarak hastane yatışlarına neden oluyor." dedi.

COVİD-19'UN HAMİLELİKTE GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR!

"Dünyada son dönemde Covid-19'un hamilelerde görülme sıklığında artış olmakta ve buna bağlı olarak da ölümler görülmektedir. Hamilelikte hem Covid-19'a bağlı ciddi hastalık riski hem de erken doğum riski artmaktadır. Covid-19, gebelerde daha şiddetli seyretmektedir. Bu nedenle hamile, emziren, hamile kalmaya çalışan veya gelecekte hamile kalabilecek kişiler de dahil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin Covıd-19'a karşı aşılanması önerilmektedir" dedi.

HAMİLELERE AŞI ÖNERİSİ

Hamilelere aşı olmasını tavsiye eden Bilge, "Covid-19'un üreme sistemi ile ilgili bozukluklar yaptığı bilinmektedir. Covid-19 geçirenlerin de mutlaka aşılanması gerekiyor. Ayrıca Covid-19 geçirip aşı yaptırmayanlar tam aşılanlara göre 2 kat daha fazla yeniden enfekte olma riskiyle karşı karşıyadır. Doğal bağışıklık düşünülenden daha erken azalırken, aşıların bize daha güçlü ve uzun bağışıklık sağlayabileceğine yönelik teoriler de vardır. Bu nedenle hastalığı atlatanlar da mutlaka tam doz aşılanmalıdır. Delta varyantı, özellikle aşılanmamış veya sadece kısmen aşılanmış olan kişilerde iki kat daha fazla hastaneye yatışa neden olmaktadır. Genç yetişkinlerin de tam, 2 doz olarak aşılanması eskisinden daha da önemlidir." diye konuştu.