Covid-19’dan ölen Mandela’nın kızı son yolculuğuna uğurlandı

Güney Afrika'nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın kızı ve Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına dayalı apartheid rejimine karşı mücadelesiyle simge haline gelen Zindzi Mandela, 59 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Zindzi Mandela, korona virüs nedeni ile pazartesi günü yaşamını yitirmişti.

Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına dayalı apartheid rejimine karşı mücadelesiyle simge haline gelen Zindzi Mandela, 59 yaşında korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Mandela, özel bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mandela, 2 yıl önce vefat eden annesinin yanına Johannesburg'un kuzeyindeki Fourways'de bir mezarlığa gömüldü. Ailesi Pazartesi günü, Mandela'nın öldüğü gün korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ancak hala otopsi sonuçlarının beklendiğini söyledi. Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, bu bilgiyi paylaştıkları için Mandela'nın ailesine teşekkür ederek "Bu bilgiyi ulusla paylaşmak çok önemliydi. Bunu yaparken, hastalara sosyal kabulü teşvik etmeye yardımcı oluyorsunuz. Bu, hepimizi etkileyen bir virüs ve enfekte olmuş insanlar asla damgalanmamalıdır" dedi.

Güney Afrika'da korona virüsten hali hazırda 324 bin 221 vak'a 4 bin 669 ölüm bulunuyor.

Kaynak: İHA