Covid atlatanlar dikkat, erken bunayabilirsiniz! Bilim insanlarının yaptığı araştırmanın bulguları korkuttu!

Covid-19 virüsünden enfekte olan hastalar üzerinde yapılan araştırmaya göre virüsün uzun vadede psikolojik ve nörolojik etkileri ortaya koyuldu. Araştırmanın bulguları korkuttu. İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Covid atlatanlar dikkat, erken bunayabilirsiniz! Bilim insanlarının yaptığı araştırmanın bulguları korkuttu!

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alarak milyonlarca kişinin ölmesine neden olan Covid-19 virüsünün, insanın ruhsal ve bedensel sağlığına uzun vadede etkileri kapsamında derin bir araştırma yapıldı. Lancet Psikiyatri Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre uzmanlar, 2 sene boyunca 1.28 milyon covid hastası üzerinde incelemelerde bulundu. Araştırmanın bulguları ise üzücü...

Covid atlatanlar dikkat, erken bunayabilirsiniz! Bilim insanlarının yaptığı araştırmanın bulguları korkuttu!

BİLİNÇ BULANIKLIĞI VE BUNAMA

Covid virüsü 2 sene boyunca 600 milyon kişiyi enfekte etmişti. Virüse yakalanan milyonlarca kişi de vefat etmişti. Hastalığı atlatanlar ise, virüsün uzun vadede nörolojik ve psikolojik olarak etkilerini yaşamaya devam etmişti.

Dergide yayınlanan ve Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Covid 19 virüsü kişide uzun vadede bilinç bulanıklığı, bunama ve psikoz riskini artırıyor. Kişiler virüs sonrası anksiyete ve depresyonu daha sık yaşıyor.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Max Taquet, “Bulgular Covid-19 geçiren kişilerde uzun vadeli mental ve beyin sağlığı sonuçlarına ışık tutuyor.” şeklinde konuştu.

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