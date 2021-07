Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede tek etkili yöntemin aşı ile sağlanacak kitlesel bağışıklığın olduğunu belirten uzmanların bu açıklamaları üzerine ülkemizde ve küresel çapta hız kazanan aşılama uygulamaları, bazı soruları da beraberinde getirdi. Koronavirüs geçiren kişilerin vücudunda oluşan antikor sebebiyle ne zaman aşı olabileceği merak konusu olurken internet kullanıcılarının arama motorlarında ilk sıralara yükselttiği Covid geçirenler aşı olursa ne olur? Korona (Kovid) geçirenler ne kadar süre sonra aşı olabilir? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

COVİD GEÇİRENLER AŞI OLURSA NE OLUR?

Yaklaşık bir buçuk yıldır tüm dünyayı esir eden Kovid-19 virüsüne karşı geliştirilen aşılarda marka ve ülke tartışmalarının ardından bu kez de virüse yakalanarak hastalığı atlatan kişilerin aşılanması gündeme geldi. Bu kişilerin vücudunda üretilen antikor sebebiyle aşı olmalarına gerek kalmadığı açıklamalarının bilgi kirliliği olduğunu ve doğru olmadığını ifade eden uzmanlar, koronavirüsü atlatan kişilerin de aşı olması gerektiğini, çünkü antikorların bir süre sonra koruyuculuğunu kaybettiğini ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, koronavirüs geçirenlerin antikoruna bakılması gerektiğini ifade ederek, 4-5 ay önce hastalığı geçirmiş kişilere aşı yapılmasında sakınca olmadığını belirtti.

KORONA (KOVİD) GEÇİRENLER NE KADAR SÜRE SONRA AŞI OLABİLİR?

Konuyla ilgili en doğru bilgilendirme için açıklama yapan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, KOVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuğun bir müddet daha devam ettiğini, KOVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; KOVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının kendisine yönelttiği soru üzerine, konuyla ilgili olarak, ''Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımızın ne zaman aşı olacağı merak konusuydu. Hastalığı geçirenler 6 ay geçtikten sonra aşı olabiliyorlardı. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığı geçirdikten 3 ay sonra olabileceklerdir. Antikor seviyesinin artacağı belirlenmiştir. '' açıklamasını yaptı.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER HANGİ AŞIYI OLMALI?

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ülkemizde uygulanan inaktif ve mRNA aşılarının ikisinin de koruyuculuğunun olduğunu belirterek, hastalığı geçirenlerin altıncı ayı tamamladıktan sonra istedikleri aşıyı olabileceğini, şu anda Türkiye’de uygulamada olan Sinovac ve BioNTech için bir farklılığın söz konusu olmadığını, her iki aşıda vatandaşlarımızın tercihi dahilinde hastalığı geçiren kişiler tarafından kullanılabileceğini ifade ederek, "Türkiye’de açıklanan Sinovac‘ın sonuçlarına göre %83 düzeyinde koruyucu olduğunu bilmekteyiz, aynı şekilde BioNTech için de bu rakam %90’a yakın düzeyde. Yani her ikisinin de %80’den fazla koruyucu olması her iki aşının daha güvenerek bize yapılabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin bir diğer açıklama da, Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den geldi. "KOVID-19’u ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech’i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik. Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani KOVID-19 benzeri bulgular ortaya çıktı." diyen Kurugöl, bu sebeple Kovid-19'u atlatan kişilerin BioNTech yerine SinoVac ile aşılanmasını tavsiye ederek, "Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye’ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır." şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜSÜ ATLATMAK UZUN SÜRE KORUMA SAĞLAR MI?

Sağlık Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanan 'Kovid-19 Aşı Bilgilendirme Metni'nde, konuyla alakalı, "Kişinin bir hastalığı geçirerek kazandığı bağışıklık (doğal bağışıklık) düzeyi, geçirilen hastalığa ve kişiye göre değişir. Covid-19 etkeni SARS-CoV-2 yeni bir virüs olduğu için hastalığı geçirmekle kazanılan doğal bağışıklığın ne kadar süre koruyacağı bilinmemektedir. Ancak yürütülen bazı çalışmalar Kovid-19'a karşı gelişen doğal bağışıklığın uzun süreli olmadığını göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümünde güncelleme yapıldı. Buna göre, Kovid-19 vakasıyla yakın temaslıların karantina süresi 10 günden 14 güne çıkarıldı.

Semptom göstermeyen yakın temaslı kişilerde, PCR testinin negatif çıkması durumunda 10'uncu günden sonra karantina sonlandırılabilecek.