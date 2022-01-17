Son dönemlerde sosyal medyada sıklıkla denk geldiğimiz Covirgin kelimesinin ne demek olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Son iki yıl boyuncu hayatımızda hiç duymadığımız Covid-19, koronavirüs, delta, varyant, omicron gibi kelimelere şahit olmamamızın ardından bir yeni kavramla daha karşımıza çıktı. Uluslararası bir bilim dergisinin ortaya çıkardığı Covirgin kelimesi çokça kullanılınca vatadandaşlar tarafından araştırılıyor. Biz de bunun üzerine 'Covid olmayanlara verilen isim Covirgin ne demek, anlamı nedir? Kovirgin kimlere denir?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

COVİD OLMAYANLARA VERİLEN İSİM COVİRGİN NE DEMEK, ANLAMI NEDİR? KOVİRGİN KİMLERE DENİR?

"Covirgin" ifadesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Covid-19 salgınının başından beri Covid-19'a yakalanmayanlara yeni bir isim verildi. Uluslararası bir bilim dergisine göre pandemi başlangıcından bugüne dek Covid'e yakalanmamayı başaranlar 'Covirgin' olarak adlandırıldı. Pandeminin başlangıcından bu yana eğer hiç koronavirirüs olmadıysanız artık sizlerde 'Covirginsiniz' demektir.

Covid-19 salgınının başından beri Covid-19'a yakalanmayanlara yeni bir isim verildi. Uluslararası bir bilim dergisine göre pandemi başlangıcından bugüne dek Covid’e yakalanmamayı başaranlar ‘#Covirgin’ olarak adlandırıldı.