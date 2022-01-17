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Covid olmayanlara verilen isim covirgin ne demek? Kovirgin kimlere denir?

Bir bilim dergisi tarafından kullanılan "Covirgin" ifadesi merak edildi. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan olan 'Covid'in 'Co'su ve 'Virgin' kelimesinden türetilen kelimenin anlamı merak konusu oldu. Peki, Covid olmayanlara verilen isim covirgin ne demek? Kovirgin kimlere denir?

Covid olmayanlara verilen isim covirgin ne demek? Kovirgin kimlere denir?

Son dönemlerde sosyal medyada sıklıkla denk geldiğimi Covirgin ifadesinin ne demek olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Son iki yıl boyuncu hayatımızda hiç duymadığımız Covid-19, koronavirüs, delta, varyant, omicron gibi kelimelere şahit olmamamızın ardından bir yenisi daha karşımıza çıktı. Uluslararası bir bilim dergisinin ortaya çıkardığı Covirgin araştırılıyor. Biz de bunun üzerine 'Covid olmayanlara verilen isim covirgin ne demek? Kovirgin kimlere denir?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

Covid olmayanlara verilen isim covirgin ne demek? Kovirgin kimlere denir?

COVİD OLMAYANLARA VERİLEN İSİM COVİRGİN NE DEMEK? KOVİRGİN KİMLERE DENİR?

"Covirgin" ifadesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Covid-19 salgınının başından beri Covid-19'a yakalanmayanlara yeni bir isim verildi. Uluslararası bir bilim dergisine göre pandemi başlangıcından bugüne dek Covid'e yakalanmamayı başaranlar '#Covirgin' olarak adlandırıldı. Pandeminin başlangıcından bu yana eğer hiç koronavirirüs olmadıysanız artık sizlerde 'Covirginsiniz' demektir.

Covid-19 salgınının başından beri Covid-19'a yakalanmayanlara yeni bir isim verildi.  Uluslararası bir bilim dergisine göre pandemi başlangıcından bugüne dek Covid’e yakalanmamayı başaranlar ‘#Covirgin’ olarak adlandırıldı.

Covid olmayanlara verilen isim covirgin ne demek? Kovirgin kimlere denir?

Emine Özfalcı
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