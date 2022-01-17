Son dönemlerde sosyal medyada sıklıkla denk geldiğimi Covirgin ifadesinin ne demek olduğu merakla araştırılmaya başlandı. Son iki yıl boyuncu hayatımızda hiç duymadığımız Covid-19, koronavirüs, delta, varyant, omicron gibi kelimelere şahit olmamamızın ardından bir yenisi daha karşımıza çıktı. Uluslararası bir bilim dergisinin ortaya çıkardığı Covirgin araştırılıyor. Biz de bunun üzerine 'Covid olmayanlara verilen isim covirgin ne demek? Kovirgin kimlere denir?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

COVİD OLMAYANLARA VERİLEN İSİM COVİRGİN NE DEMEK? KOVİRGİN KİMLERE DENİR?

"Covirgin" ifadesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Covid-19 salgınının başından beri Covid-19'a yakalanmayanlara yeni bir isim verildi. Uluslararası bir bilim dergisine göre pandemi başlangıcından bugüne dek Covid'e yakalanmamayı başaranlar '#Covirgin' olarak adlandırıldı. Pandeminin başlangıcından bu yana eğer hiç koronavirirüs olmadıysanız artık sizlerde 'Covirginsiniz' demektir.

Covid-19 salgınının başından beri Covid-19'a yakalanmayanlara yeni bir isim verildi. Uluslararası bir bilim dergisine göre pandemi başlangıcından bugüne dek Covid’e yakalanmamayı başaranlar ‘#Covirgin’ olarak adlandırıldı.