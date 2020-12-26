Koronavirüs salgını ülkemizde ve dünyada sürerken insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve salgına karşı önlem almalarını sağlayacak teknolojiler geliştirilmeye devam ediyor. Londra merkezli Genethica Biyoteknoloji firması tarafından geliştirilen Covid Riskim test kiti bir kişinin salgına yakalandığı zaman ağır veya hafif geçirebileceğini öğrenmesini sağlıyor. Peki Covid Riskim testi nedir? Nasıl yapılır? Sonuç ne zamana kadar çıkıyor? İşte bilmeniz gerekenler...

COVİD RİSKIM TESTİ NEDİR?

Covid Riskim testi bir kişinin koronavirüs salgınına yakalanması durumunda salgını hafif veya ağır geçirebileceğine ilişkin bilgi vermesini sağlıyor. Bu test kiti Londra merkezli Genethica Biyoteknoloji hazırlamıştır. Testi tasarlayan ekipte Harvard Üniversitesi Genetik Laboratuvarları’nda çalışmalar yürütmüş olan 3 Türk Genetik mühendisi de yer alıyor.

COVİD RİSKİM TESTİ NASIL YAPILIR?

Covid Riskim testi için hastaneye veya eczaneye gitmenize gerek yoktur. Test kitinde yer alan apart ile kişinin tükürük örneği alınıyor. Daha sonra telefona okutulan QR kodu ile açılan sayfaya barkod numarası ile kayıt yaptırılıyor. Belirtilen adrese kurye yoluyla gönderilen test kitinde yer alan tükürük örneği analiz ediliyor. Yapay zeka ile genetik, epigenetik ve çevresel yaklaşık 90 parametrenin hastalık yakalanma riskini ve geçirme şiddetini hangi ölçülerde etkilediği hesaplanıyor. Sonuçlara uzmanlarca analiz edildikten sonra detaylı sonuç raporu hazırlanıyor.

SONUÇ NE ZAMANA KADAR ÇIKIYOR?

Sonuçlar 10 gün içerisinde çıkmaktadır. Bu sistemle kişi risk taşıdığını öğrenip hayatını bu ne göre düzene koyarak riski en aza indirebilir.