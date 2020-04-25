"Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" Webinarı gerçekleştirildi

Antalya SMMM tarafından "Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" Webinarı Zoom uygulamasından canlı yayınla gerçekleştirildi.

Korona virüs yayılımını engellemek için alınan tedbirler kapsamında, Antalya SMMM tarafından düzenlenemeyen seminerler, internet ortamında Webinar olarak düzenlemeye devam ediyor. Düzenlenen Webinar'ların üçüncüsü olan ve Ekonomist Erkin Şahinöz'ün katıldığı, "Covid19 Sonrası Yeni Ekonomi" konulu Webinar, Zoom uygulaması ile canlı gerçekleştirildi.

Oda Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, Webinarın açış konumasına Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurluşunun 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak başladı. Çavdar, "Bugün Ramazan'ın birinci günü, bu vesile ile tüm islam aleminin, halkımızın ve meslektaşlarımın Ramazan ayı mübarek olsun. Belki iftarlarda buluşamayacağız ama bu şekilde de olsa birbirimizi görme fırsatı elde ediyoruz" dedi.

Bu süreçte alınan ekonomik ve sosyal tedbirler kapsamında meslektaşlarına büyük iş düştüğünü söyleyen Çavdar, bu meslek camiasının bu yükü kaldıracak güçte olduğunu ve ellerinden geldiğince hem işverenlere hem de yanlarında çalışan işçilere yardımcı olmaya devam edeceklerini belirtti.

Ekonomi olarak neler bekliyor?

Çavdar, bazı iş kollarının mücbir sebep haline alınması için çaba sarffettiklerini ama bunun kabul görmediğini söyledi. Bu nedenle bu kapsama girmeyen mükelleflerin beyannamelerini vermek zorunda oldukları için meslektaşlar olarak risk altında kalmaya da devam ettiklerini dile getirdi.

Son olarak sunumu gerçekleştirecek olan Ekonomist Erkin Şahinöz'e katılımı için hem oda kurullaru hem de tüm meslektaşları adına teşekkür etti.

Ekonomist Erkin Şahinöz ise sunumuda, korona virüsünün ekonomiye etkilerini, virüs ortaya çıkmadan önce yapılan doğruları ve yanlışları, bu süreçte yapılması gerekenleri ve gelecekte ekonomi olarak Türkiye'yi nelerin beklediğini detayları ile anlattı.

Kaynak: İHA