Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) Maaşları

Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) maaşı ortalama olarak aylık 10350_TL'dir. En düşük Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) maaşı 9050_TL, En yüksek ise 11650_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.04

Meslek Adı : Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yeni bir örneğe ve yeni bir tipe göre hazırlanan taharı yapılmış çözgüyü dokuma tezgahına çekip gereken ayarları yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çözgü Takıcı (Dokuma Tezgahı) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çözgü çekilecek dokuma tezgahlarını tespit etmek,

b) Tespit ettiği tezgahlarda boşalan çözgü leventlerini çıkarmak veya çıkartılmasını temin etmek,

c) Tezgaha çekilecek yeni çözgü leventini boşalan levent yataklarına oturtmak,

d) Leventi takılan çözgünün tarağını ve gücü çerçevelerini tezgah üzerindeki yerlerine yerleştirmek,

e) Tarak önündeki çözgü düğümlerini çözmek,

f) Çözgü ipliklerini eliyle düzeltip germek,

g) İp uçlarını daha önceden kesilen çözgü uçlarına bağlamak,

h) Yataklara yerleştirdiği gücü çerçevelerinin ve tarağın çalışma ayarlarını yapmak,

i) Çeşitli anahtarlar ile cimbal (Tezgahta çözgüyü gergin yürütmeye yarayan pensler) gevşetip çözgü fonuna göre ayarlamak,

j) Ayarlanan cimbalin uçlarını çözgü fonu kenarları ile birleştirmek,

k) Çözgüdeki kopuk iplikleri bağlamak,

l) Tezgahı çalıştırıp, kontrolünü yaparak ilgili işçiye teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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