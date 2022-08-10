"Çözüm Biz'de, Savaşlara ve Sömürüye Hayır" dediler! Askerlerimizi şehit edenlere gerilla naraları atarak halay çektiler!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP geçtiğimiz Pazar günü Kartal ilçe başkanlıında Çözüm bizde Savaşa hayır sömürgeye hayır" sloganı ile bir miting düzenledi. Askerleri iehit eden teröristlere gerilla naraları atarak halay çekenlerin görüntüleri bir anda tüm sosyal medyada gündem olarak eleştiri yağmuruna tutuldu.

TSK'NIN BAŞARILARINA KATLANAMIYORLAR

Yapılan sözde barış mitinginde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TSK'nın PKK'ya yönelik yaptığı uygulamaları hedef alarak "Türkiye halkları sizin savaş konseptinize onay vermeyecek, müsaade etmeyecek. Çünkü Türkiye halkları savaş değil; çözüm, barış ve diyalog istiyor” şeklinde konuştu.

TERÖRİST BAŞINI İSMİNİ SAYIKLADILAR

terörsit başı Abdullah Öcalan için sloganlar atan binlerce PKK destekçisi daha sonra elele tutşarak haay çekmeye başladı. Halaylarında askerlerimizi şehit eden terörsitler için gerilla ifadesini kullanan sempatizanlar için sosyal medya kullanıcıları sessiz kalamadı.

VATANSEVERLER SESSİZ KALAMADI

Söz konusu video görüntüleri için sosyal medya kullanıcıları "Meclisimizde terörist istemiyoruz...Mehmetçiğimizin katilleri HDPKK..."

"PKK şubesi HDP, seçim öncesi mağduriyete oynamak, kendini kapattırmak için her benamusluğu yapıyor!" şeklinde yorumlar geldi.