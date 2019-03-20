Çözüm Koleji Çanakkale şehitlerini andı

Yozgat Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda duygu dolu anlar yaşandı.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda tüm şehitler için dua edildi. Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Avan günün anlam ve önemi de dair bir konuşma yaptı. Avan yaptığı konuşmada "Biz bugün burada bir daha dönmemek üzere gidenlerin tarihin yazdığı en gerçek en şerefli kahramanları yad etmek üzere Çanakkale şehitlerini hatırlamak üzere bir araya geldik. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden milletimizin varlığının, birliğinin ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından hazırlanan sokak röportajları bölümünde şehit olan bir askerin mektubu vatandaşlara okutuldu. Videonun sunumunun yapıldığı sırada salondaki katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadılar. Program daha sonra şiir dinletileri, video gösterileri ve Çanakkale Zaferi Oratoryosu ile devam etti. Müzik öğretmeni İbrahim Ekici tarafından hazırlanan konserde öğrenciler Çanakkale türkülerini seslendirdi, yoğun katılımın olduğu program konser sonrası sona erdi.

Programa şehit aileleri ve yakınları ile birlikte Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, Yozgat Çözüm Koleji Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, okul öğretmenleri ve öğrencileri ile velileri katıldı.

Kaynak: İHA