Craig Goodwin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Goodwin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Goodwin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Goodwin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Goodwin 16 Aralık 1991 tarihinde Adelaide şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Craig Alexander Goodwin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Goodwin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Craig Goodwin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Craig Goodwin'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Craig Goodwin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Craig Goodwin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Craig Goodwin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Goodwin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında M. City U21

1 Şubat 2012 yılında Melbourne Heart

1 Temmuz 2012 yılında Newcastle

8 Eylül 2014 yılında Adelaide United

1 Temmuz 2016 yılında Sparta R.

30 Nisan 2018 yılında Kulüpsüz

25 Mayıs 2018 yılında Adelaide United

16 Temmuz 2019 yılında Al-Wehda FC

14 Ekim 2020 yılında Abha

9 Şubat 2021 yılında Adelaide United

30 Haziran 2022 yılında Abha

21 Temmuz 2022 yılında Adelaide United

Craig Goodwin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Goodwin şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Craig Goodwin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avustralya takımında 23 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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