Craig Gordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Gordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Gordon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Gordon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Gordon 31 Aralık 1982 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Gordon Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Craig Gordon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Craig Gordon'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Craig Gordon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/craig_gordon1/

Craig Gordon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Craig Gordon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Craig Gordon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Gordon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında Hearts FC U20

1 Ekim 1999 yılında Heart of Midl.

1 Ekim 2001 yılında Cowdenbeath FC

1 Aralık 2001 yılında Heart of Midl.

1 Temmuz 2007 yılında Sunderland

1 Temmuz 2012 yılında ara verdi

3 Temmuz 2014 yılında Celtic

1 Temmuz 2020 yılında Heart of Midl.

Craig Gordon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Gordon şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Craig Gordon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Currie Boys Club, Inch House Sports Club, Tynecastle BC

İskoçya takımında 1 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 74 maçta 0 gol atmıştır.

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