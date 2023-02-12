Craig Halkett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Halkett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Craig Halkett kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Craig Halkett ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Craig Halkett kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Halkett Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Craig Halkett

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Halkett adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Halkett Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Halkett 29 Mayıs 1995 tarihinde Campsie şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Halkett Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Craig Halkett, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Heart of Midlothian FC futbol takımında oynamaktadır. Heart of Midlothian FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Craig Halkett'nin Heart of Midlothian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Craig Halkettboyu ve yaşı kaç

Craig Halkett Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Craig Halkett isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Craig Halkett Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Halkett futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rangers U20

1 Eylül 2014 yılında Clyde FC

31 Aralık 2014 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2015 yılında Glasgow Rangers

30 Ekim 2015 yılında Berwick Rangers FC

27 Kasım 2015 yılında Glasgow Rangers

13 Ocak 2016 yılında Livingston FC

1 Temmuz 2019 yılında Heart of Midl.

Craig Halkett kimdir

Craig Halkett Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Halkett şuan Heart of Midlothian FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rosebank United, Rangers FC (2010-2015)

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Craig Halkett nereli

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