Craig Noone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Noone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Noone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Noone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Noone 17 Kasım 1987 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Craig Stephen Noone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Noone Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Asset Management yapmaktadır. Craig Noone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Macarthur FC futbol takımında oynamaktadır. Macarthur FC takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Craig Noone'nin Macarthur FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Craig Noone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Craig Noone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Craig Noone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Noone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Burscough FC

1 Temmuz 2008 yılında Southport

30 Ağustos 2008 yılında Plymouth Argyle

10 Eylül 2009 yılında Exeter City

1 Kasım 2009 yılında Plymouth Argyle

1 Ocak 2011 yılında Brighton

30 Ağustos 2012 yılında Cardiff

31 Ağustos 2017 yılında Bolton

1 Temmuz 2019 yılında Melbourne City

10 Temmuz 2021 yılında Macarthur

Craig Noone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Noone şuan Macarthur FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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