Craig Sibbald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Sibbald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Craig Sibbald kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Craig Sibbald ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Craig Sibbald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Craig Sibbald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Craig Sibbald

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Craig Sibbald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Craig Sibbald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Craig Sibbald 18 Mayıs 1995 tarihinde Falkirk şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Craig Sibbald Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deadline Day Soccer Group yapmaktadır. Craig Sibbald, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Craig Sibbald'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Craig Sibbaldboyu ve yaşı kaç

Craig Sibbald Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Craig Sibbald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Craig Sibbald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Craig Sibbald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2018 yılında Livingston FC

11 Temmuz 2022 yılında Dundee United

Craig Sibbald kimdir

Craig Sibbald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Craig Sibbald şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Craig Sibbald nereli

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