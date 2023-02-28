Cris Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cris Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cris Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cris Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cris Martinez 24 Nisan 1993 tarihinde Carlos Antonio López şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Paraguay,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Cris Robert Martínez Escobar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cris Martinez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Cris Martinez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 5 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Cris Martinez'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cris Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cris Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cris Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cris Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında San Luis

21 Ocak 2014 yılında Universitario

31 Aralık 2014 yılında San Luis

21 Temmuz 2015 yılında Deportes Temuco

2 Ocak 2018 yılında Santos Laguna

31 Aralık 2018 yılında Deportes Temuco

5 Şubat 2019 yılında Huachipato

Cris Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cris Martinez şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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