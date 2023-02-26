Cristhian Cuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Cuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristhian Cuero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristhian Cuero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristhian Cuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Cuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristhian Cuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Cuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristhian Cuero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristhian Cuero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristhian Cuero 22 Aralık 1989 tarihinde Quinindé şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Cristhian David Cuero Valencia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristhian Cuero Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iván Reyes yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristhian Cuero'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristhian Cuero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristhian Cuero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristhian Cuero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristhian Cuero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2006 yılında Club Brasilia

10 Temmuz 2007 yılında CD Macará

23 Şubat 2010 yılında Técnico U.

1 Ocak 2011 yılında Kulüpsüz

17 Mayıs 2011 yılında Caribe Junior

22 Şubat 2012 yılında Imbabura SC

22 Ocak 2013 yılında Uni. Católica

21 Ocak 2014 yılında Mushuc Runa SC

31 Aralık 2014 yılında Uni. Católica

27 Ocak 2015 yılında Deportivo Quito

30 Ocak 2016 yılında Fuerza Amarilla

5 Şubat 2019 yılında Manta FC

16 Temmuz 2022 yılında Técnico U.

Cristhian Cuero kimdir

Cristhian Cuero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristhian Cuero şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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Cristhian Cuero nereli

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