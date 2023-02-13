Cristhian Mosquera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Mosquera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristhian Mosquera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristhian Mosquera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristhian Mosquera 27 Haziran 2004 tarihinde Alicante şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İspanya,Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristhian Mosquera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INVSPORT (Sergio Barila) yapmaktadır. Cristhian Mosquera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valencia Mestalla futbol takımında oynamaktadır. Valencia Mestalla takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cristhian Mosquera'nin Valencia Mestalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cristhian Mosquera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristhian Mosquera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristhian Mosquera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristhian Mosquera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Valencia U18

1 Temmuz 2020 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2022 yılında V. Mestalla

Cristhian Mosquera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristhian Mosquera şuan Valencia Mestalla takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cristhian Mosquera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SCD Carolinas (-2013), Hércules CF (2013-2016)

İspanya U19 takımında 12 numaralı formasıyla 23 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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