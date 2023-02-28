Cristhian Ocampos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Ocampos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristhian Ocampos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristhian Ocampos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristhian Ocampos 13 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristhian Ocampos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristhian Ocampos'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristhian Ocampos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristhian Ocampos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristhian Ocampos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristhian Ocampos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gen. Díaz U23

18 Şubat 2022 yılında Tacuary FBC

1 Temmuz 2022 yılında Guaireña FC

1 Ocak 2023 yılında Nacional

Cristhian Ocampos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristhian Ocampos şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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