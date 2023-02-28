Cristhian Riveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Riveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristhian Riveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristhian Riveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristhian Riveros 29 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Cristhian David Riveros Silvero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristhian Riveros Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción U23 futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción U23 takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Cristhian Riveros'nin Club Nacional Asunción U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristhian Riveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristhian Riveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristhian Riveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristhian Riveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Nacional U23

Cristhian Riveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristhian Riveros şuan Club Nacional Asunción U23 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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