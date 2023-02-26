Cristhian Solano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Solano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristhian Solano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristhian Solano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristhian Solano 8 Şubat 1999 tarihinde Machala şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Cristhian Julio Solano Barro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristhian Solano Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Orense SC futbol takımında oynamaktadır. Orense SC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cristhian Solano'nin Orense SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristhian Solano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristhian Solano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristhian Solano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristhian Solano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Orense

1 Ocak 2020 yılında Orense SC B

1 Ağustos 2020 yılında Baldor Bermeo

31 Aralık 2020 yılında Orense SC B

1 Ocak 2022 yılında Orense

Cristhian Solano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristhian Solano şuan Orense SC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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