Cristhian Stuani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Stuani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cristhian Stuani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cristhian Stuani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cristhian Stuani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Stuani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristhian Stuani

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristhian Stuani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristhian Stuani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristhian Stuani 12 Ekim 1986 tarihinde Tala şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristhian Ricardo Stuani Curbelo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristhian Stuani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Cristhian Stuani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 21 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Cristhian Stuani'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Cristhian Stuani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cristhianstuani

http://instagram.com/stuanicristhian/

Cristhian Stuaniboyu ve yaşı kaç

Cristhian Stuani Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristhian Stuani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cristhian Stuani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristhian Stuani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Danubio FC

7 Şubat 2007 yılında Bella Vista

30 Haziran 2007 yılında Danubio FC

3 Ocak 2008 yılında Reggina

31 Temmuz 2008 yılında Albacete

30 Haziran 2010 yılında Reggina

29 Temmuz 2010 yılında Levante

30 Haziran 2011 yılında Reggina

13 Ağu 2011 yılında Racing

30 Haziran 2012 yılında Reggina

28 Ağu 2012 yılında Espanyol

7 Ağu 2015 yılında Middlesbrough

21 Temmuz 2017 yılında Girona FC

Cristhian Stuani kimdir

Cristhian Stuani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristhian Stuani şuan Girona FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Atenas de Tala

Cristhian Stuani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 11 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Cristhian Stuani nereli

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