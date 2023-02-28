Cristhian Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristhian Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristhian Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristhian Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristhian Vargas 14 Haziran 1995 tarihinde Piura şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Cristhian Alberto Vargas Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristhian Vargas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristhian Vargas'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristhian Vargas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cr.isthian8778/

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http://www.facebook.com/cristhian.vargasreyes.9

Cristhian Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristhian Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Cristhian Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristhian Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2017 yılında Atlético Grau

11 Şubat 2018 yılında Alianza Atl.

1 Ocak 2022 yılında AD Tarma

1 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Cristhian Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristhian Vargas şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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