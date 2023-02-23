Cristi Barbut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristi Barbut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristi Barbut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristi Barbut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristi Barbut 22 Nisan 1995 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cristi Marian Bărbuţ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristi Barbut Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Cristi Barbut, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristi Barbut'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cristi Barbut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cristi Barbut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cristi Barbut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristi Barbut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında ACS Poli

1 Temmuz 2017 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2021 yılında Sepsi OSK

3 Ocak 2023 yılında FC Hermannstadt

Cristi Barbut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristi Barbut şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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